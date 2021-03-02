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A Milli Takımımızın hazırlık maçı programı
A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile hazırlık maçı yapacak.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 12:11
2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takımımızın turnuva öncesi oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.
MAÇLAR ANTALYA'DA OYNANACAK
Buna göre Ay-Yıldızlılar, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.