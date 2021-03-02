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A Milli Takımımızın hazırlık maçı programı

A Milli Takımımızın hazırlık maçı programı

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile hazırlık maçı yapacak.