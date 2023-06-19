A Milli Takım'ın attığı gol VAR'dan döndü A Milli Takım'ın Galler karşısında bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Takım, Galler ile Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu maçta ilk yarının ilk dakikalarında A Milli Takım öne geçti ancak bu gol geçerlilik sayılmadı.

Ofsayt nedeniyle sayılmadı

Maçın 9. dakikasında Merih'in harika ara pasıyla savunma arkasına sarkan Zeki Çelik ceza sahası içi sağ çaprazından yerden ortaladı, ön direkte bulunan Mepham'ın sağ ayağıyla yaptığı ters dokunuşun ardından meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.

Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun başında Zeki Çelik'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)