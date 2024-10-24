A Milli Takım'ın FIFA sıralamasındaki yeri aynı kaldı

İHA
FIFA'nın internet sitesinden ekim ayı dünya sıralaması duyuruldu.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, toplamda 1548.15 puana ulaştı ve 26. sıradaki yerini korudu.
Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 6 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi.
Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
İLK 10 SIRA
1 - Arjantin: 1883.5
2 - Fransa: 1859.85
3 - İspanya: 1844.33
4 - İngiltere: 1807.83
5 - Brezilya: 1784.37
6 - Belçika: 1761.27
7 - Portekiz: 1752.68
8 - Hollanda: 1748.24
9 - İtalya: 1729.4
10 - Kolombiya: 1724.37
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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