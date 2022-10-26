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    A Milli Takım’ın hazırlık maçları programı açıklandı

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Takım, İskoçya ve Çekya'yla özel maçta karşılaşacak.
    • 26.10.2022 - 18:19
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 18:36
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    A Milli Takım’ın hazırlık maçları programı açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarına ilişkin bilgilendirme yayımladı.

    Yapılan açıklamada, milli takımın 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya'yla, 19 Kasım'da ise Gaziantep'te Çekya ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

    Diyarbakır, ilk kez Milli maça ev sahipliği yapacak

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "A Millî Takımımızın gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamındaki özel maçlarının oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri belli oldu. A Millîlerimizin 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu, 19 Kasım’da Çekya mücadelesine ise Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00’de başlayacak. Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Millî Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak.

    A Milli Takım’ın hazırlık maçları programı açıklandı #1

    Gaziantep'te 21 yıl sonra Milli Takım maç yapacak

    Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Millî Takım ile buluşacak. A Millî Takımımız, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu’nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti. İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan A Millî Takımımız, 8 Haziran 1960’da Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Millîlerimiz Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak."

    A Milli Takım’ın hazırlık maçları programı açıklandı #2

    A Milli Takım’ın hazırlık maçları programı açıklandı #3

    A Milli Takım’ın hazırlık maçları programı açıklandı #4


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