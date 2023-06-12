A Milli Takım'ın maç programı açıklandı A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan'la Eskişehir'de, 15 Ekim'de ise Letonya ile Adana'da karşılaşacak.

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi.

Buna göre, Türkiye - Ermenistan müsabakası 8 Eylül 2023 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyum'da, Türkiye - Letonya maçı ise 15 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

4 yıllık aranın ardından Eskişehir'de milli maç heyacanı yaşanacak

İlk kez 27 Mart 2017 tarihinde oynanan ve Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği karşılaşmada A Millî Takım'a ev sahipliği yapan Eskişehir, daha önce toplamda 4 defa Ay-Yıldızlılar'ı ağırladı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı Eskişehir Yeni Stadyum'da 1-0 mağlup eden A Millî Takımımız, bu statta oynadığı son müsabakada 25 Mart 2019'da Moldova'yı 4-0 yendi.

Türkiye - Ermenistan maçıyla Eskişehir, dört yıllık bir aranın ardından 5. kez A Millî heyecanı yaşayacak.

Milli Takım ilk kez Yeni Adana Stadyumu'nda maça çıkacak

A Millî Takımımız, geçmişte 5 maç oynadığı Adana'da ilk defa Yeni Adana Stadyumu'nda taraftarların önüne çıkacak.

Türkiye ile Polonya arasında 11 Aralık 1985 tarihinde oynanan özel maç ile ilk kez A Millîler'i konuk eden Adana, son olarak 15 Kasım 2013 tarihinde A Millî Takımımızın 1-0 kazandığı Kuzey İrlanda karşılaşmasına ev sahipliği yapmıştı. Ay-Yıldızlılar, Letonya karşılaşması ile yaklaşık 10 yıl sonra Adanalı futbolseverlerle buluşacak.

Öte yandan, Hırvatistan Futbol Federasyonu 12 Ekim'deki Hırvatistan - Türkiye EURO 2024 eleme maçının Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacağını açıkladı.