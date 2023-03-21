Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Abdülkerim Bardakcı, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a seçilmişti. 28 yaşındaki futbolcu şanssızlık yaşadı.

Savunma oyuncusu, 3 gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.



Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek."