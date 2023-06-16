Abdülkerim Bardakcı, ilk A Milli Takım maçında gol attı Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım formasıyla ilk golünü Letonya karşısında buldu.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı.

Aday kadroya daha önce davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Abdülkerim, ilk maçında ilk 11'de sahada yer aldı.

Letonya karşısında golünü attı

22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ağları sarsmayı başardı. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı golü buldu. Böylelikle 28 yaşındaki isim ilk milli maçında golünü kaydetti.

Galatasaray'da harika bir sezon geçiren ve Süper Lig'in en iyi stoperleri arasına ismini yazdıran Abdülkerim Bardakcı, 1 kez de olsa Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirmenin hayalini kuruyordu.

"Yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylenmişti"

Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, yaşadığı baş ağrısı şikayeti nedeniyle ilk iki eleme maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Yaşanan bu rahatsızlığın ardından Alman teknik adam Kuntz, şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz kamp için pazar günü toplandık. 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Oradaki tedavi olduğu nöroloji bölümündeki uzman doktor bize rapor gönderdi. Bu raporda onun biraz dinlenmesi gerektiğini ve yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylenmişti. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda futbolcular takımlar için çok önemli. Bize böyle bir rapor veriliyorsa, oyuncuları hiçbir şekilde riske sokamayız. Bu doğrultuda bu kararı verdik. Dün oynamasına şaşırmadım değil. Eğer bu süreçte tedavisi iyi gidiyorsa, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansa o bizim için daha olumlu olabilirdi.

Bu gelişmeler üzerine geçtiğimiz haftalarda A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Abdülkerim Bardakcı ile bir araya gelmişti.