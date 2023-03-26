Abdülkerim Bardakçı'dan Milli Takım açıklaması: Neden kadrodan çıkarıldım? Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, geçtiğimiz günlerde baş ağrısı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Bardakçı, "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." dedi.

A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağırılan Bardakçı, yoğun baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada,

"Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım."

sözlerini kullandı.

Galatasaraylı yetkililerin yaptığı açıklamada ise Abdülkerim'in milli takım kampından çıkmayı kendi istemediği belirtildi.

Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok"

Konuyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da bir açıklamada bulunarak,

"Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok. Bir baş ağrısı vardı. Baş ağrısı geçti. Antrenmanlarına çıktı. Hiçbir sıkıntısı yok."

sözlerini sarf etti.

"Doktorlar, 2 hafta tedavisinin süreceğini söyledi"

Ermenistan maçının ardından Abdülkerim'in kadrodan çıkarılmasıyla ilgili A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kendisine sorulan "Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Oyuncu kadrodan çıkarılırken acele mi edildi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."

TFF'nin açıklaması

TFF'nin 21 Mart günü yaptığı açıklamada aday kadroya çağırılan Abdülkerim Bardakçı'nın kadrodan çıkarılmasıyla ilgili,

"Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek"

duyurusu yapılmıştı.

Karabağ maçı kadrosunda yer aldı

Tedavisi tamamlanan ve Galatasaray'da idmanlarına devam eden Abdülkerim Bardakçı'nın Karabağ ile oynanacak dostluk maçının kadrosunda yer aldığı açıklandı.