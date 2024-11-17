Abdülkerim Bardakcı'nın sarı kart üzüntüsü

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Kayseri'de oynanan müsabakada millilere kötü bir haber geldi.

ABDÜLKERİM, KARADAĞ MAÇINDA YOK

A Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Abdülkerim, 62. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, üzgün olduğunu belirterek, şunları dedi:

Kazanmak istemenin vermiş olduğu anlık adrenalin ile oluşan pozisyonda gördüğüm sarı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düşüp, takım arkadaşlarımın yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımın, gereken sonucu alıp bizi hak ettiğimiz grup liderliğine taşıyacağına inancım sonsuz. Bu formayı taşımak benim için en büyük gurur.