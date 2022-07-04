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    Akdeniz Oyunları'nın 9. gününde 12 madalya daha

    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 96 madalyayla genel sıralamada birinciliğini sürdürdü.
    • 04.07.2022 - 04:05
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    Akdeniz Oyunları'nın 9. gününde 12 madalya daha

    Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 9. günü tamamlandı.

    Organizasyonda dün 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 9'uncu günün sonunda, 41 altın, 23 gümüş, 32 bronz toplam 96 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.

    Sıralamada İtalya 2'nci sıradaki yerini korurken, Fransa, ev sahibi Cezayir'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

    Kadın bayrak takımı 3. oldu

    Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcular Ecem Dönmez (sağ 2), Beril Böcekler (sağda), Merve Tuncel (sol 2), Deniz Ertan'dan (solda) oluşan kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, 8.05.41'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

    Akdeniz Oyunları nın 9. gününde 12 madalya daha #1

    Mert Kılavuz'dan 1500 metrede bronz madalya

    Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Mert Kılavuz, 1500 metre serbest stilde bronz madalya kazandı.

    Akdeniz Oyunları nın 9. gününde 12 madalya daha #2

    Tekvandoda 2 altın 1 gümüş madalya

    Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya kazandı.

    57 kiloda final müsabakasına çıkan milli sporcu Hatice Kübra İlgün ise Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya elde etti.

    Erkekler 68 kiloda mücadele den Hakan Reçber de finalde karşılaştığı İspanyol Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

    Akdeniz Oyunları nın 9. gününde 12 madalya daha #3

    Guliyev 200 metrede birinci

    AA'nın haberine göre; Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde piste çıktı.

    Yarışı 20.21'lik dereceyle ilk sırada tamamlayan Guliyev, bu sezonun en iyi derecesine ulaşırken, Akdeniz Oyunları'nda bu kategoride üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaştı.

    Yarışı ,İtalyan Diego Aldo Pettorossi 20.65'lik zamanıyla gümüş, İspanyol Daniel Rodriguez Serrano ise 20.78'lik süresiyle üçüncü sırada tamamladı.

    Akdeniz Oyunları nın 9. gününde 12 madalya daha #4

    Atıcılıkta Oğuzhan Tüzün'den altın madalya

    Atıcılık branşında milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

    Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

    Oğuzhan Tüzün, finalde 29 puan atarak altın madalyanın sahibi oldu.

    Akdeniz Oyunları nın 9. gününde 12 madalya daha #5

    Yelkende Ecem Güzel'den bronz madalya

    Yelken branşında mücadele eden milli sporcu Ecem Güzel, bronz madalya kazandı.

    Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gününde, yelken yarışlarının finalleri yapıldı.

    Kadınlar ILCA 6 sınıfında yarışan Ecem Güzel, bronz madalyanın sahibi oldu.

    Akdeniz Oyunları nın 9. gününde 12 madalya daha #6

    Halterde Nuray Güngör Levent'ten 1 gümüş 1 bronz madalya

    Milli halterci Nuray Güngör Levent, silkmede gümüş, koparmada bronz madalya kazandı.

    Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlar, kadınlar halter müsabakalarıyla sürüyor. 71 kiloda podyuma çıkan Nuray Güngör Levent, silkmede 122 kiloluk kaldırışıyla gümüş, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı.

    Koparmada 101 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 100 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi ikinci oldu.

    Silkmede ise 125 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 121 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi üçüncü sırada yer aldı.

    Akdeniz Oyunları nın 9. gününde 12 madalya daha #7

    Gün gün madalya sayısı

    Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

    İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

    Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

    Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

    Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

    Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

    Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

    Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

    Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.


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