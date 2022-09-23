UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Belçika, sahasında Galler'i 2-1 mağlup etti. Hakem Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon Galli oyuncuları şok etti.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Belçika, Roi Baudouin Stadı'nda Gareth Bale'li Galler'i konuk etti. Maçta FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık düdük çaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı ve 10. dakikada Batshuayi'nin asisti Kevin de Bruyne'nin golüyle Belçika 1-0 öne geçti.

Batshuayi 2-0 yaptı

İlk yarının son dakikalarına doğru dakika 37'de Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, bu kez gol atarak sahne aldı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıya Galler hızlı başladı. 50. dakikada Brennan Johnson'un asisti Kieffer Moore'un golüyle farkı 1'e indirdiler. Bu golle Belçika maçı 2-1 kazandı.

Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon

Ancak maçta ilginç bir olay yaşandı. Bir pozisyonda Kevin de Bruyne, ceza sahasında rakibin müdahalesiyle yerde kaldı.

Ancak rakip oyuncunun müdahalesinin topa olduğu görüntülerde açıkça göründü.

Bu pozisyonda Ali Palabıyık, penaltı kararı verdi. Ancak bu karar, VAR'da izlendikten sonra iptal edildi.

Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon şaşırttı