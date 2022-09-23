Petrol
88.87
-1.76%
Euro
17.959
-0.46%
Dolar
18.4011
0.45%
Altın
983.55
-0.03%
Borsa
3325
0.92%
Bitcoin
352.555
-0.84%
BTXN Coin
8.10
-0.61%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon şaşırttı

    Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon şaşırttı

    UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Belçika, sahasında Galler'i 2-1 mağlup etti. Hakem Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon Galli oyuncuları şok etti.
    • 23.09.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Belçika, Roi Baudouin Stadı'nda Gareth Bale'li Galler'i konuk etti. Maçta FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık düdük çaldı.

    Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı ve 10. dakikada Batshuayi'nin asisti Kevin de Bruyne'nin golüyle Belçika 1-0 öne geçti.

    Batshuayi 2-0 yaptı

    İlk yarının son dakikalarına doğru dakika 37'de Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, bu kez gol atarak sahne aldı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

    İkinci yarıya Galler hızlı başladı. 50. dakikada Brennan Johnson'un asisti Kieffer Moore'un golüyle farkı 1'e indirdiler. Bu golle Belçika maçı 2-1 kazandı.

    Ali Palabıyık ın penaltı çaldığı pozisyon şaşırttı #1

    Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon

    Ancak maçta ilginç bir olay yaşandı. Bir pozisyonda Kevin de Bruyne, ceza sahasında rakibin müdahalesiyle yerde kaldı.

    Ancak rakip oyuncunun müdahalesinin topa olduğu görüntülerde açıkça göründü.

    Bu pozisyonda Ali Palabıyık, penaltı kararı verdi. Ancak bu karar, VAR'da izlendikten sonra iptal edildi.

    Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon şaşırttı

    Ali Palabıyık ın penaltı çaldığı pozisyon şaşırttı #2

    Ali Palabıyık ın penaltı çaldığı pozisyon şaşırttı #3


    Gökhan Zan, İtalya Milli Takımı'nı ziyaret etti
    Futbol

    Gökhan Zan, İtalya Milli Takımı'nı ziyaret etti

    İbrahim Reisi, Christiane Amanpour ile röportajını iptal etti
    Dünya

    İbrahim Reisi, Christiane Amanpour ile röportajını iptal etti

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir