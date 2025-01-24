Almanya Milli Takımı, Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini yeniledi

AA & Ensonhaber
Almanya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.
Almanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, şöyle denildi:
Julian Nagelsmann, yaklaşan Dünya Kupası'nda takımın başında görevine devam edecek. 37 yaşındaki teknik adam, 2028'e kadar sürecek yeni bir sözleşme için imza attı.
2023'TE MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GELDİ
Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Alman teknik adam, Eylül 2023'de milli takımın başına getirilmişti.
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