Almanya Milli Takımı, Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini yeniledi

Almanya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Almanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

Julian Nagelsmann, yaklaşan Dünya Kupası'nda takımın başında görevine devam edecek. 37 yaşındaki teknik adam, 2028'e kadar sürecek yeni bir sözleşme için imza attı.