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    Andre Onana milli takımı bıraktı

    Kamerun teknik direktörü Song ile Dünya Kupası'ndaki ilk maçtan sonra tartışan kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:01
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    Andre Onana milli takımı bıraktı

    2022 FIFA Dünya Kupası sırasında teknik direktör Rigobert Song ile tartışarak kamptan ayrılan Kamerunlu kaleci Andre Onana, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    "Hislerim değişmeyecek"

    Onana, “Kamerun Milli Takımı ile hikayem sona erdi. Oyuncular gelir ve gider, isimler geçicidir ama Kamerun herhangi bir kişi veya oyuncudan önce gelir. Kamerun sevgisi ebedidir. Ayrıca milli takıma ve zor zamanlarda dahi bizi her zaman destekleyen halkımıza sevgim sonsuzdur. Hislerim asla değişmeyecek.” ifadelerini kullandı.

    Kampı terk etmişti

    Onana, İsviçre’ye 1-0 yenildikleri G Grubu ilk maçında 90 dakika forma giymişti. Bu karşılaşmadan sonra Onana’nın, teknik direktör Song ile oyun tarzı konusunda anlaşmazlık yaşadığı basına yansımıştı.

    İkili arasında çıkan tartışmanın ardından 26 yaşındaki oyuncu kampı terk etmişti. Song, kalan maçlarda kaleyi Devis Epassy’ye emanet etmişti.

    Barcelona altyapısında yetişen ve Ajax’ta gösterdiği performansın ardından bu yıl Inter’e transfer olan Onana, milli takımda 34 maça çıkmıştı.

    Andre Onana


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