AA & Ensonhaber

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşayan Şen Ailesi'nin en büyük çocuğu Adnan Şen (16), küçük yaşlardan itibaren aile mesleği olan keçi çobanlığıyla iç içe büyüdü. İlkokul yıllarında okuldan arta kalan zamanlarını sürüyü kontrol etmekle geçiren Adnan, geleneksel Yörük sapanı olarak bilinen sallama sapanıyla ustalaştı.

Zamanla hedefini daha isabetli vurmayı öğrenen Adnan’ın yeteneği, okulunda yapılan yetenek taraması sırasında fark edildi. Atışlardaki doğuştan gelen becerisi sayesinde bocce sporuna yönlendirildi. Antalya’da spor lisesinde eğitimini sürdüren genç sporcu, 2024 yılında Türkiye Petank Yıldızlar Şampiyonası Altın Nokta ikinciliği, 15. Uluslararası Bocce Petank Şampiyonası’nda ikili takımlar ikinciliği ve Bocce Petank Okul Sporları Türkiye ikinciliği gibi önemli dereceler elde ederek Bocce Milli Takımı’na seçilmeyi başardı.

"BOCCE'DE ÖNCE BİR HAYALİM YOKTU"

Milli takıma çağrılan Adnan Şen, çocukluğundan itibaren keçileri yönlendirmek için sallama sapanla taş atarak onları bir araya topladığını anlattı. Başlangıçta futbolu daha çok sevdiği için bocceye mesafeli yaklaştığını belirten genç sporcu, yetenek taramasındaki başarısının ardından antrenörleri tarafından desteklenerek bu spora yönlendirildiğini söyledi.

Bocce ile çobanlık arasında benzerlikler olduğuna dikkat çeken Adnan, bu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

İlk kez bocce oynarken yerde duran topa baktım ve 'Koşan davarı vurmuş adamım, bu ne olacak ki?' dedim. Ama oyuna girdikçe zorluğunu fark ettim. Çobanlıkta davarlara taş atarken kazandığım refleksler, boccede avantaj sağladı. Şimdi önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Orada derece yapıp önce Avrupa’da, sonra dünyada ismimi duyurmak istiyorum. Bocceye başlamadan önce bir hayalim yoktu. Çoban olmayı düşünüyordum, hatta okumaya devam etmeyi bile planlamıyordum. Ama bocce sayesinde hem spora hem de eğitime tutundum ve buraya kadar geldim.

"BİZ ÇOBANIZ, BOCCE BİLMEZDİK"

Adnan Şen’in babası Osman Şen ise başlarda bocce sporuna mesafeli yaklaştıklarını, ancak oğullarının başarılarını gördükçe ona destek vermeye başladıklarını dile getirdi:

Biz çobanız, bocceyi bilmeyiz. İlk başta 'Bu spordan bir şey olur mu?' diye düşündüm. Ama oyunu izledikçe Adnan’ın başarılı olacağını anladım. Çünkü davarları yönlendirmek için taş atarken hep isabetli atış yapıyordu. Bocce ile de aynı yeteneğini kullanıyor.

"ONDAN ARTIK AVRUPA VE DÜNYA BECERİLERİ BEKLİYORUZ"

Bocce Milli Takımı Antrenörü Yağmur Uzun da Adnan Şen’in Elmalı’da hem okulunu sürdürüp, hem de keçi çobanlığı yaptığını hatırlattı:

Seçmelerde gösterdiği performansla bu spora adım attı. Eğer bocceye başlamasaydı, büyük ihtimalle çoban olarak hayatına devam edecekti. Ailesi, ekonomik durumları nedeniyle onu liseye göndermeyi düşünmüyordu. Ancak Adnan’ın kazandığı dereceler aileyi ikna etti ve spor hayatını desteklemeye başladılar. Şimdi onun milli takıma seçilmesi bizi mutlu etti ama bu sadece başlangıç. Ondan artık Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarı bekliyoruz.

Bocce sayesinde hayallerini yeniden şekillendiren Adnan Şen, çobanlıkta geliştirdiği yeteneğini şimdi uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor.