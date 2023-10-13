Antonio Sanabria, Lionel Messi'ye tükürdü

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin ile Daniel Garnero'nun ekibi Paraguay karşı karşıya geldi.
Estadio Mas Monumental'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Arjantin, 1-0'lık skorla kazandı.
Arjantin'e galibiyeti getiren golü ise 3. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.
Alınan bu sonuçla Arjantin 3'üncü maçını da kazanarak eleme grubunda 9 puana yükseldi ve liderliğe yükseldi. Paraguay ise 1 puanda kalarak 8. sırada yer aldı.
Sanabria, Messi'ye tükürdü
Bu mücadeleye ise damga vuran bir an yaşandı. Dakikalar 85'i gösterdiği sırada Paraguaylı Antonio Sanabria, Lionel Messi'nin arkasına tükürdü.
Yaşanan bu anlar kameraya yansırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"Kim olduğunu bile bilmiyorum"
Maçın ardından konuya dair açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Messi, şu sözleri sarf etti:
Soyunma odasında birinin bana tükürdüğünü söylediler. Gerçek şu ki o çocuğun kim olduğunu bile bilmiyorum. Konuşmamayı tercih ediyorum, aksi takdirde dışarı çıkıp her yerde konuşacak ve tanınacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış