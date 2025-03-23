Arda Güler, A Milli Takım'da 4. golünü kaydetti
İHA

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele etti.

Rakibini 3-1 yendiği maçın rövanşında 3-0'lık skorla mağlup eden milliler, adını A Ligi'ne yazdırdı.

ARDA, GOLÜNÜ ATTI

Ay-yıldızlıların ikinci golünü genç futbolcu Arda Güler kaydetti.

Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topu Arda bekletmeden tek vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

20 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 4. gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda Güler, 64. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor