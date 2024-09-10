Arda Güler: Halkımıza armağan olsun bu galibiyet Arda Güler, A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta A Milli Futbol Takımı, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapmasıyla 3-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

"HALKIMIZA ARMAĞAN OLSUN BU GALİBİYET"

Arda yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Soyunma odasında çok güzel bir atmosfer var. Bu güzel atmosferde galibiyet izlettiğimiz için çok mutluyuz. Galler'de çok iyi oynamadık ama geçen maçtan hatalarımızdan ders çıkartıp daha iyi oynadık. Taraftarımıza, halkımıza armağan olsun bu galibiyet.

"DAHA DA FAZLA ATABİLİRDİK"

Kerem'in inanılmaz oynadığını söyleyen genç oyuncu, şu şekilde konuştu:

Organizasyon olarak çok iyi işler yaptık. Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. Hepimiz kutladık. İnanılmaz oynadı. Daha da fazla atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz.

"HOCALARIM NE İSTERSE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Arda Güler, sözlerine şöyle devam etti:

Modern futbolda böyle olmamız gerekiyor. Artık oyunun iki yönünü de yapmam gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum. Maç oynadıkça bu konuda gelişeceğimi düşünüyorum. Hocalarım ne isterse yapmaya çalışıyorum.

"ÇOK GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VAR"

Türk halkını mutlu etmeyi sürdüreceklerini söyleyen milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün gördüğünüz gibi, çok güzel bir aile ortamı var. Oynayan, oynamayan herkes destekliyor. Hayallerimiz daha da büyük. Bu hayaller doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz. Halkımızı mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah.