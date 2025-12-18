Abone ol: Google News

Arjantin ile İspanya Finalissima 2026 için Katar'da kozlarını paylaşacak

Arjantin ve İspanya arasındaki Finalissima 2026 27 Mart 2026'da Katar'daki Lusail Stadı'nda oynanacak.

Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 17:54
  • Arjantin ve İspanya, Finalissima 2026'da Katar'da karşılaşacak.
  • Maç, 27 Mart 2026'da TSİ 21.00'de Lusail Stadı'nda oynanacak.
  • Bu mücadelede Lionel Messi ve Lamine Yamal, ilk kez rakip olacaklar.

Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin, Finalissima 2026'da karşı karşıya gelecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 27 Mart 2026'da Katar'daki Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

ORGANİZASYON 3 KEZ YAPILDI

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 3 kez karşılaşmıştı.

1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te Arjantin, Danimarka'yı ve 2022'de ise Arjantin, İtalya'yı yenmişti.

MESSI'YLE YAMAL İLK KEZ RAKİP OLACAK

Bu müsabakayla birlikte Barcelona'nın yaşayan efsanesi Lionel Messi ile Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal, ilk kez birbirlerine rakip olacak.

Barcelona'nın altyapısından çıkan iki yıldız isim ülkelerine Finalissima'yı kazandırmak için mücadele edecek.

