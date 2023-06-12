Arjantin Milli Takımı, Asya turu için 100 milyon dolar aldı Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, hazırlık maçı için Çin ve Endonezya'dan toplam 100 milyon dolar aldı.

Yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin liderliğinde Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltı vuruşları sonucunda mağlup ederek şampiyon olan Arjantin, 1978 ve 1986'nın ardından 3. kez kupanın sahibi olmuştu.

Son Dünya Kupası şampiyonu unvanını taşıyan Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçları kapsamında Asya'ya gitti. Tangocular burada 2 tane hazırlık maçı yapacak.

Asya'da iki hazırlık maçı yapacaklar

Arjantin, önce 15 Haziran Perşembe günü saat 15.00'de Çin'de bulunan Workers Stadyumu'nda Avustralya'yla karşılaşacak.

Güney Amerika ülkesi, daha sonra 19 Haziran Pazartesi günü saat 15.30'da Gelora Bung Karno Stadyumu'nda Endonezya ile oynayacak.

Arjantin 100 milyon dolar aldı

Oynanacak bu iki mücadele öncesinde dış basında, Arjantin Milli Takımı'nın bu iki maç karşılığında yüksek bir ücret alacağı yazıldı.

TyC Sports'un haberine göre; Arjantin Futbol Federasyonu, Arjantin Milli Takımı'nın Çin ve Endonezya turu için 100 milyon dolar aldı.