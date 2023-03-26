Arjantin'de 63.000 bilet için 1.8 milyon talep Arjantin'in milli takım arasında Panama ile oynadığı ve Dünya Kupası kutlamasının yapıldığı maça Arjantin nüfusunun yüzde 4'üne tekabül eden sayıda taraftar bilet almak istedi.

Arjantin, milli takım arasında Panama ile hazırlık maçı yaptı. Tangocular, 1986 Dünya Kupası'ndan sonra turnuvadaki ilk zaferini 2022 Katar'da yakalamıştı. Arjantin hazırlık maçıyla birlikte kupa kazanıldığından beri ilk kez maça çıktı.

Mücadele Buenos Aires'teki Estadio Monumental'de oynandı. 63 bin taraftarın önünde oynanan maçta stadyum tıka basa doldu.

Dünya Kupası'nı taraftarının önünde kutladı

Lionel Messi kariyerindeki tek eksiği bu kupayı kazanarak tamamladı. Arjantinli süper yıldız ve milli takım Dünya Kupası'nı taraftarlarının önünde törenle kutladı.

Biletlere 1.8 milyon talep

Maça dair en dikkat çeken detay ise 63.000 kişinin alındığı stadyuma girmek için 1 milyon 800 bin Arjantinli talip oldu. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 4'üne denk geliyor.

Söz konusu mücadelede Lionel Messi frikik golü buldu ve Tangocular maçı 2-0 kazandı.