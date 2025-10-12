Arnavutluk, Sırbistan deplasmanında kazandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 6. maç haftasında Sırbistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Stadion Dubocica'da oynanan maçı konuk ekip Arnavutluk 1-0'lık skorla kazandı.

Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Rey Manaj kaydetti.

TÜRKİYE'DE FORMA GİYEN İSİMLER OYNADI

Mücadelede Bodrum FK'da oynayan Arlind Ajeti 90 dakika, Rizesporlu Qazim Laci ise 78 dakika forma giydi.

ARNAVUTLUK, İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Arnavutluk bu sonuçla birlikte 6 maçta puanını 11'e yükseltti ve ikinci sıraya yükseldi. Grupta 3. sırada yer alan Sırbistan ise 5 maç sonunda 7 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Arnavutluk, 13 Kasım'da grup sonuncusu Andorra'ya konuk olacak. Sırbistan da 14 Ekim'de Andorra ile deplasmanda oynayacak.