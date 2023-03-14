Atletizmde yeni hedef: TOHM'daki sporcu sayısı artırılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyon yetkilileriyle, hem Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle o bölgedeki sporcuların geleceğini hem de TOHM sporcularına daha fazla destek verilmesini konuşmak için toplandıklarını söyledi.
TOHM'daki sporcu sayısı artırılacak
Çintimar, bu dönemde bir yol haritası oluşturmak istediklerini belirteerek şunları söyledi:
Arkadaşlarla bir fikir alışverişi yaptık. Çabamız sporcularımızı daha üst seviyelere çıkarabilmek. Gelecek haftalarda yeniden toplanıp, çalışmayı genişletmeyi amaçlıyoruz. TOHM'daki sporcu sayısını artırmayı ve sporcularımıza daha fazla destek verilmesini hedefliyoruz.