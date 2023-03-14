Atletizmde yeni hedef: TOHM'daki sporcu sayısı artırılacak Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yeni hedeflerinin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) sporcu sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyon yetkilileriyle, hem Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle o bölgedeki sporcuların geleceğini hem de TOHM sporcularına daha fazla destek verilmesini konuşmak için toplandıklarını söyledi.

TOHM'daki sporcu sayısı artırılacak

Çintimar, bu dönemde bir yol haritası oluşturmak istediklerini belirteerek şunları söyledi: