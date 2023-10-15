Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde günün sonuçları UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçları tamamlandı.

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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçları tamamlandı.

Yedi karşılaşma oynandı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 elemelerinde, 7. haftanın üçüncü gününde 3 grupta 7 karşılaşma yapıldı.

Öne çıkan maçta, C Grubu'nda İtalya, konuk ettiği Malta'yı 23. dakikada Giacomo Bonaventura, 45+1. ve 64. dakikalarda Domenico Berardi ve 90+3. dakikada Davide Frattesi'nin ağları sarsmasıyla 4-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle: