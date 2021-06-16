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    Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda millilerimizden 2 bronz madalya

    Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda, Yıldız Milliler'den 2 bronz madalya geldi.
    • AA
    • 16.06.2021 - 00:33
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 00:42
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    Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda millilerimizden 2 bronz madalya

    Bulgaristan'ın Samokov şehrinde başlayan 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli sporcularımız ülkemize 2 bronz madalya getirdi.

    110 KİLODA HAKAN BÜYÜKCINGIL'DAN BRONZ MADALYA

    Hakan Büyükcıngıl, Azerbaycanlı rakibi Azay İsmailov'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

    Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası nda millilerimizden 2 bronz madalya #1

    55 KİLODA ABDULLAH TOPRAK'TAN ÜÇÜNCÜLÜK

    Abdullah Toprak ise Belaruslu güreşçi Herbert Akapian'ı yenerek 3.'lük kürsüsüne çıktı.

    Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası nda millilerimizden 2 bronz madalya #2

    SIRADA KADIN MİLLİ GÜREŞÇİLERİMİZ VAR

    Şampiyonada yarın Kadın güreşçilerimiz mindere çıkıyor. Kura çekiminin ardından rakiplerimiz de belli oldu. 43 kiloda Eda Nur Ersoy ilk turda Alman rakibi Martha FRANK ile karşı karşıya gelecek. 65 kiloda Duygu Gen yine ilk turda Ukraynalı Daria Konstanynova ile karşı karşıya gelecek. 73 kiloda ise Cansu Deniz Saltık ilk turda Hırvat rakibi Milla Andelic ile mindere çıkacak.

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