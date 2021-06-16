Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda millilerimizden 2 bronz madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda, Yıldız Milliler'den 2 bronz madalya geldi.

Bulgaristan'ın Samokov şehrinde başlayan 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli sporcularımız ülkemize 2 bronz madalya getirdi.

110 KİLODA HAKAN BÜYÜKCINGIL'DAN BRONZ MADALYA

Hakan Büyükcıngıl, Azerbaycanlı rakibi Azay İsmailov'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

55 KİLODA ABDULLAH TOPRAK'TAN ÜÇÜNCÜLÜK

Abdullah Toprak ise Belaruslu güreşçi Herbert Akapian'ı yenerek 3.'lük kürsüsüne çıktı.

SIRADA KADIN MİLLİ GÜREŞÇİLERİMİZ VAR

Şampiyonada yarın Kadın güreşçilerimiz mindere çıkıyor. Kura çekiminin ardından rakiplerimiz de belli oldu. 43 kiloda Eda Nur Ersoy ilk turda Alman rakibi Martha FRANK ile karşı karşıya gelecek. 65 kiloda Duygu Gen yine ilk turda Ukraynalı Daria Konstanynova ile karşı karşıya gelecek. 73 kiloda ise Cansu Deniz Saltık ilk turda Hırvat rakibi Milla Andelic ile mindere çıkacak.