Barış Alper Yılmaz: Tarih yazdık Hırvatistan'ı mağlup eden Milli Takımda Barış Alper Yılmaz, maçın ardından duygularını paylaştı.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımızda Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklama yaptı.

"Bugün burada tarih yazdık"

Barış Alper yaptığı açıklamada, "Bugün burada tarih yazdık. Yeni hocamızla çok iyi başlangıç yaptık. Milletimize armağan olsun. Herkesi kutluyorum çok iyi mücadele ettik. Onlarla birlikte kutlayacağız." dedi.

"Hocanın çok güzel bir enerjisi var"

Barış Alper, "Enerji çok güzel bir şey. Hocanın çok güzel bir enerjisi var. Golü hep birlikte kutlayalım dedim bu yüzden hocaya doğru koştum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Kısa sürede taktikler verdi bize. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan yenmekti. Tarihe geçtiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.