Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda'yla karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF'nin açıklamasında, "Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.
PAZARTESİ RAKİP İZLANDA
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.
Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Milli takım dün oynanan maçta Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golüyle mağlup edip puanını 7 yaptı. Türkiye bu galibiyetle gruptaki liderliğini sürdürdü.
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