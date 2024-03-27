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Başakşehir’den Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek'e tebrik

Başakşehir’den Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek'e tebrik Başakşehir’in Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek, ülkesinin EURO 2024’e gitme hakkı elde ettiği Galler maçında son penaltı atışını ağlarla buluşturdu. Turuncu-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Piatek'i tebrik etti.