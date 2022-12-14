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    Belçika Milli Takımı, yeni teknik direktör için ilan açtı

    Belçika Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nda Robeto Martinez'in başarısız sonuçlardan sonra istifa etmesi üzerine milli takım teknik direktörlüğü için ilan açtı.
    • 14.12.2022 - 16:35
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    Belçika Milli Takımı, yeni teknik direktör için ilan açtı

    2022 Dünya Kupası'nı hayal kırıklığı ile tamamlayan Belçika, yeni teknik direktörünü arıyor. Ancak Federasyonun farklı bir planı var. Roberto Martinez'in yerine gelecek yeni teknik direktör için ilan verildi.

    Federasyon başvuruları kabul edeceğini duyurdu

    Belçika Futbol Federasyonu, milli takımın yeni teknik direktörü için başvuruları kabul edeceğini duyurdu.

    İlanda, "Kazanmayı bilen, uluslararası yüksek deneyime ve üst düzey oyuncularla kazanma alışkanlığına sahip bir taktik uzmanı" arandığı ifade edildi.

    Belçika Milli Takımı, yeni teknik direktör için ilan açtı #1

    Başvurular 10 Ocak'a kadar devam ediyor

    Başvurular, 10 Ocak 2023'e kadar kabul edilecek. Yönetim, adaylar arasından seçim yapacak.

    Belçika Milli Takımı, yeni teknik direktör için ilan açtı #2

    Martinez görevinden istifa etmişti

    Belçika, 2022 Dünya Kupası Fas ve Hırvatistan'ın gerisinde kalarak F Grubu'nu 3. sırada tamamlamış ve teknik direktör Robeto Martinez istifa etmişti.

    Belçika Milli Takımı, yeni teknik direktör için ilan açtı #3


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