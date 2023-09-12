Bizim Çocuklar tarih oluyor! TFF açıkladı, baştan aşağıya değişecek Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut milli takım sloganı olan Bizim Çocuklar mottosunun değiştirileceğini duyurdu. Büyükekşi'nin açıklamasının ardından slogan arayışı da hızlandı.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım hakkındaki yenilikler hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştu.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan beri kullandığımız sloganın değiştirileceğini ve yeni bir motto aradıklarını söylemişti.

Çalışmalarını sürdüren TFF yönetimi bir de A Milli Takımımız için marş hazırlatma çabasında. TFF yöneticileri iki madde için yoğun mesai harcıyor.

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Yeni slogan ne olmalı?

EURO 2024 elemelerinde liderliği Hırvatistan'a kaptıran A Milli Takımımızda çözüm yerine bu şekilde şeylerle uğraşılması da taraftarları kızdırdı.

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