Bizim Çocuklar tarih oluyor! TFF açıkladı, baştan aşağıya değişecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım hakkındaki yenilikler hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştu.
Büyükekşi, yaptığı açıklamada, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan beri kullandığımız sloganın değiştirileceğini ve yeni bir motto aradıklarını söylemişti.
Çalışmalarını sürdüren TFF yönetimi bir de A Milli Takımımız için marş hazırlatma çabasında. TFF yöneticileri iki madde için yoğun mesai harcıyor.
Yeni slogan ne olmalı?
EURO 2024 elemelerinde liderliği Hırvatistan'a kaptıran A Milli Takımımızda çözüm yerine bu şekilde şeylerle uğraşılması da taraftarları kızdırdı.
Sizce yeni slogan ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz.