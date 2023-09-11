Ermenistan'ı mağlup eden Hırvatistan liderliğe yükseldi
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A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Vazgen Sargsyan Marzadasht Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 1-0'lık skorla kazandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.

Hırvatistan liderliğe yükseldi

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan puanını 10'a yükselterek Türkiye ile puanını maç eksiğiyle eşitledi. Ermenistan ile 7 puanda kaldı.

Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45'te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak.

Ermenistan'ı mağlup eden Hırvatistan liderliğe yükseldi
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