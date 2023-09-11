Ermenistan'ı mağlup eden Hırvatistan liderliğe yükseldi 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Ermenistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Puanını 10'a yükselten Hırvatistan, Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda averajla liderliğe yükseldi.

ensonhaber.com A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Vazgen Sargsyan Marzadasht Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 1-0'lık skorla kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti. Hırvatistan liderliğe yükseldi Bu sonuçla birlikte Hırvatistan puanını 10'a yükselterek Türkiye ile puanını maç eksiğiyle eşitledi. Ermenistan ile 7 puanda kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45'te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak. Gözden Kaçmasın Stefan Kuntz: Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim Haberin Detayları

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