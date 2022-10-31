Bosna Hersek - Rusya maçı ertelendi

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Rusya ile oynanması planlanan dostluk maçının ertelendiğini duyurdu.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, tarafından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen oturumda, 19 Kasım'da St. Petersburg kentinde gerçekleştirilmesi planlanan müsabakanın ertelenmesine karar verildiği kaydedilirken, maçın yeni tarihiyle ilgili bilgi verilmedi.

Federasyona tepki gelmişti

Federasyonun eylül ayında Rusya Futbol Federasyonundan gelen dostluk maçı teklifine olumlu yanıt vermesi, bölgede tepkilere sebep olmuştu.

Rusya'nın gönderdiği teklifi komisyon toplantısında değerlendiren Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun söz konusu tartışmalı kararı almadan önce UEFA'ya danıştığı ve UEFA'nın da dostluk maçı oynanmasında bir sakınca görmediği ifade edilmiş ancak Bosna Hersekli ünlü futbolculardan karara tepki gelmişti.

Futbolculardan Edin Dzeko ve Miralem Pjanic, yerel basına yaptıkları açıklamada, federasyonun dostluk maçı teklifine olumlu cevap vermesini eleştirmişti.

"Bu zor zamanlarda Ukrayna halkıyla dayanışma içerisindeyim"

Dzeko, Rusya'ya gitmek istemediğini ve her zaman barıştan yana olduğunu dile getirip, "Bu zor zamanlarda Ukrayna halkıyla dayanışma içerisindeyim." ifadelerini kullanmıştı.

"Söyleyecek bir sözüm yok"

Miralem Pjanic ise "Federasyonun kararını duydum. Bu konuda tutumumu biliyorlar. Beni aradılar, maç hakkında ne düşündüğümü sordular. Ne düşündüğümü söyledim ve sonra farklı bir karar alınmasına şaşırdım. Bu iyi bir karar değil. Söyleyecek bir sözüm yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.