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Bruno Fernandes'ten Finlandiya kalesine şık gol!

Bruno Fernandes'ten Finlandiya kalesine şık gol! A Milli Takım'ın EURO 2024'te aynı grupta yer aldığı Portekiz hazırlık maçında Finlandiya ile karşılaştı. Portekiz'in 4-2 kazandığı bu maçta Bruno Fernandes harika bir gol kaydetti.