Bruno Fernandes'ten Finlandiya kalesine şık gol!

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ülkeler yaptıkları maçlarla turnuvaya hazırlanıyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz ile Markku Kanerva yönetimindeki Finlandiya özel karşılaşmada kozlarını paylaştı.
Portekiz, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Ruben Dias, 45+4. dakikada Diogo Jota, 55 ve 84. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti. Finlandiya'nın golleri ise 72 ve 77. dakikalarda Teemu Pukki'den geldi.
Hradecky'i çaresiz bıraktı
Estadio Jose Alvalade'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında kariyerini İngiliz ekibi Manchester United'da sürdüren Bruno Fernandes şık bir gol kaydetti.
Portekiz'in yıldı orta saha oyuncusu dakikalar 55'i gösterdiğinde kaleci Lukas Hradecky'i geçmeyi başardı.
Futbolseverler, beğenisini kazandı
Ev sahibi takım Portekiz'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Francisco Conceiçao, yaya doğru yerden çevirdi.
Bruno Fernandes'in sağ ayağının üst içiyle yaptığı vuruş sağ köşeden ağlarla buluştu.
Fernandes'in kaydettiği bu gol sosyal medyada futbolseverler tarafından beğeni topladı.
A Milli Takım'ın ikinci maçı Portekiz'le
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Portekiz, A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta yer alıyor.
İki ülke EURO 2024'te F Grubu'nun ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)
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