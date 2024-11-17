Burak Yılmaz'dan milli takım değerlendirmesi

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçına Kayseri'de Galler karşısında çıkan A Milli Takımımız, karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Müsabakanın ardından ise son olarak Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki teknik adam, milli takımı TV 8.5 ekranlarında değerlendirdi.

"KARADAĞ KARŞISINDA GEREKENİ YAPMALIYIZ"

Burak Yılmaz, sözlerine şöyle başladı:

Karadağ maçında aynı ciddiyet, özveri ve istekle mücadele edersek, artık İzlanda veya Galler maçlarının sonuçlarına bakmaksızın Karadağ karşısında gerekeni yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

"GALLER İSTEDİĞİNE ULAŞTI"

Yılmaz, millilerin maça güçlü başladığını ancak devamının gelmediğini söyledi.

İlk yarıda sergilediğimiz oyun kontrolü ve baskımız, ikinci yarıda aynı seviyede değildi. Maça güçlü bir başlangıç yaptık ancak aynı şekilde güçlü bir şekilde bitiremedik. Bu durum, Galler'in ikinci yarıda istediğini yapmasına olanak tanıdı ve topa sahip olma oranını dengelemesine sebep oldu.

"İNŞALLAH PERFORMANSI HEP BÖYLE DEVAM EDER"

Yunus Akgün'den övgüyle bahseden Burak Yılmaz, şunları dedi:

Yunus, Galatasaray'da gösterdiği performansı milli takımda da fazlasıyla ortaya koydu. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlarda, Yunus'un çabasıyla sürekli ataklar geliştirdik. İlk yarıda kaçırdığı bir gol pozisyonu olsa da her zaman istekli ve yılmayan bir Yunus izledik. Bu nedenle bugün onun hakkını teslim etmek gerekiyor. İnşallah performansı hep bu şekilde devam eder.

"SAKİN VE SABIRLI OLMALIYIZ"

Sakin ve sabırlı olunmasını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: