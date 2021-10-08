Buse Tosun dünya üçüncüsü oldu

Buse Tosun dünya üçüncüsü oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Buse Tosun, Fransız rakibi Cynthia Vanessa Vescan'ın sakatlığı nedeniyle maça çıkmaması sonucu, bronz madalyayı kazanan taraf oldu.

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Buse Tosun'dan başarı geldi.

Oslo'da devam eden şampiyonada 72 kilo üçüncülük mücadelesinde Buse'nin rakibi Fransız Cynthia Vanessa Vescan, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı. Hükmen galip ilan edilen Buse ise, bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE GÜREŞTE BRONZ MADALYA KAZANDI

Türkiye, böylece Dünya Güreş Şampiyonası'nı kadınlar kategorisinde bir bronz madalyayla tamamladı.

İlk turda ABD'li Kylie Welker'i 8-1 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Belaruslu Anastasiya Zimiankova'yı 4-0 öndeyken tuşla mağlup etmişti.

Milli güreşçi, yarı finalde Kazak dünya üçüncüsü Zhamila Bakbergenova'ya yenilmişti.