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    Çağlar Söyüncü'den klas gol

    Çağlar Söyüncü'den klas gol

    Çağlar Söyüncü, kalede Merih Demiral'ın olduğu müthiş golünü sosyal medyada paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:26
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    EURO 2020 öncesi son hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, antrenmanlarda oldukça keyifli anlar yaşıyor.

    ÇAĞLAR’DAN KLAS GOL

    Performanslarıyla da göz dolduran milliler, gerçekleştirilen son antrenmana Çağlar Söyüncü'nün attığı klas gol damga vurdu.

    Çağlar Söyüncü, kalede Merih Demiral'ın olduğu müthiş golünü sosyal medyada paylaştı.

    Çağlar Söyüncü'den klas gol İZLE

    Çağlar Söyüncü den klas gol #1

    Çağlar Söyüncü den klas gol #2

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