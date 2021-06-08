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Çağlar Söyüncü'den klas gol
Çağlar Söyüncü, kalede Merih Demiral'ın olduğu müthiş golünü sosyal medyada paylaştı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 10:24
- Güncelleme : 08.06.2021 - 10:26
EURO 2020 öncesi son hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, antrenmanlarda oldukça keyifli anlar yaşıyor.
ÇAĞLAR’DAN KLAS GOL
Performanslarıyla da göz dolduran milliler, gerçekleştirilen son antrenmana Çağlar Söyüncü'nün attığı klas gol damga vurdu.
Çağlar Söyüncü, kalede Merih Demiral'ın olduğu müthiş golünü sosyal medyada paylaştı.
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