Carlo Ancelotti: Brezilya milli takımı beni istiyor Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti Brezilya milli takımından teklif aldığını açıkladı.

İspanya LaLiga devi Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin adı son dönemlerde Brezilya Milli Takım ile anılıyordu. İtalyan çalıştırıcı, konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İspanyol ekibiyle geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Ancelotti, Brezilya milli takımının kendisini istediğin ancak Real Madrid'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

"Brezilya milli takımı beni istiyor"

Deneyimli teknik direktör şunları söyledi:

"Gerçek şu ki Brezilya milli takımı beni istiyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Ancak sözleşmemi yerine getirmek ve saygı duymak istiyorum."

"Real Madrid izin verene kadar burada kalacağım"

Real Madrid'te mutlu olduğunu belirten Ancelotti, şu şekilde konuştu: