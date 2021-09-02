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    Cebelitarık-Türkiye maçının hakemi

    A Milli Takımızın Cebelitarık ile oynayacağı maçta Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 14:41
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    Cebelitarık-Türkiye maçının hakemi

    A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

    YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

    Victoria Stadı’nda oynanacak ve TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşmada Tohver’in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sten Klaasen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Joonas Jaanovits yapacak.

    Karşılaşmada Hollandalı Allard Lindhout Video Yardımcı Hakem (VAR), vatandaşı Jeroen Manschot ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

    Cebelitarık-Türkiye maçının hakemi #1

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