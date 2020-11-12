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    Cenk Tosun: Bu statta çok güzel anılarım var

    Uzun bir aranın ardından A Milli Takım formasıyla maça çıkan Cenk Tosun, gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 09:46
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 10:25
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    Cenk Tosun: Bu statta çok güzel anılarım var

    A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun, Hırvatistan ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

    Golle geri döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta da güzel anılara sahip olduğuna değindi.

    Cenk Tosun: Bu statta çok güzel anılarım var #1

    "BU STATTA ÇOK GÜZEL ANILARIM VAR"

    Cenk Tosun, "Ben de çok mutluyum ve gururluyum. Hocama çok teşekkür ediyorum beni çağırdığı için. Bizim için iyi bir test oldu. Zaman zaman iyi işler yaptık son Dünya Kupası finalistine karşı. Bu statta çok güzel anılarım var. Golle dönmek beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

    Cenk Tosun: Bu statta çok güzel anılarım var #2

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