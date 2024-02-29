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Cezayir Milli Takımı'nda Vladimir Petkovic dönemi

Cezayir Milli Takımı'nda Vladimir Petkovic dönemi Bir dönem Samsunspor'u da çalıştıran Vladimir Petkovic, Cezayir Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.