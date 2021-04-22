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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti.
    • AA
    • 22.04.2021 - 00:26
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 00:51
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    Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

    TAHA AKGÜL'Ü ARAYARAK TEBRİKLERİNİ İLETTİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül'ü telefonda kutladı-Video

    AYNI BAŞARIYI TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA DA BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

    Erdoğan, milli güreşçiye aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda beklediğini söyledi.

    AKGÜL 'EN BÜYÜK HEDEFİM' YANITINI VERDİ

    Taha Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda kariyerinin 2. olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül ü telefonla arayarak kutladı #1

    "SESİNİZİ DUYMAK BİLE BİZE BÜYÜK MORAL VERİYOR"

    Taha Akgül, "Sayın Cumhurbaşkanım, sesinizi duymak bile bize moral veriyor. İnşallah Olimpiyatlar'da 2. altınımızı alacağız. Allah razı olsun, ellerinizden öpüyorum" diyerek Erdoğan'a teiekkür etti.

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