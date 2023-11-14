Doğan Alemdar: EURO 2024'te olmayı çok isterim Milli kaleci Doğan Alemdar, "Milli Takımımız, EURO 2024'te elinden gelenin en iyisini yapar ve en iyi şekilde turnuvayı tamamlar. İnşallah şampiyonluk yaşarız. İnşallah kazasız belasız bir şampiyona olur. Orada olmayı ve o atmosferi görmeyi çok isterim" dedi.

DHA

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'den, Fransa Ligue 2 ekibi Troyes'a kiralanan 21 yaşındaki milli kaleci Doğan Alemdar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kendisi adına sezonun iyi geçtiğini ifade eden Doğan Alemdar, şu şekilde konuştu:

Genç bir takımımız var. Benim adıma güzel geçen bir sezon oluyor. Şu anda her şey yolunda. Maçlarımız devam ediyor. Ligde puan olarak çok iyi durumda olmasak da sürekli kendini geliştiren bir takımımız var. Kendini daha profesyonelleştiren bir takımımız var. Bu bizim adımıza önemli bir şey ve her gün daha iyiye gittiğini düşünüyorum.

"Tekrar oraya döneceğim"

Rennes'e daha güçlü bir şekilde döneceğini söyleyen Doğan Alemdar, şu sözleri sarf etti:

Kulüp ve menajer planlaması olarak Rennes'de hala sözleşmem var. Tekrar oraya döneceğim. Futbolda neler olacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Bu yüzden burada bir hazırlık dönemi geçirmek istedim ve kulübümüzde bunu öngördü. Bu benim adıma güzel bir şey. İnşallah gelecek sene için daha güçlü bir şekilde döneceğimi düşünüyorum.

"Kulüp genç bir oyuncu için çok önemli"

Rennes'den birçok oyuncu iyi takımlara gittiğini söyleyen 21 yaşındaki file bekçi, şu ifadeleri kullandı:

Kulüp genç bir oyuncu için çok önemli. Fransa Ligue 1'de her sene ilk 5'e oynayan, Avrupa'ya oynayan bir takım gücü var. Genç oyuncular için de çok önemli bir şey. Sürekli genç oyuncular çıkıyor. Real Madrid'de oynayan Camavinga, benim geldiğim sezon o Real Madrid'e transfer yapmıştı. Lesley Ugochukwu'da Chelsea'ye gitti. Onunla da birlikte oynadık transfer yaptı. Yine birlikte oynadığım Jeremy Doku şu an Manchester City'de oynuyor. Dediğim gibi Rennes zaten çok büyük bir kulüp. Benim adıma da kendimi gösterebileceğim ve gelişebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum.

"EURO 2024'e katıldığımız için çok mutluyum"

A Milli Takım'ın EURO 2024'e gitmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 21 yaşındaki file bekçisi, şu ifadeleri kullandı:

EURO 2024'e katıldığımız için çok mutluyum. Ben de hocama teşekkür ediyorum. Beni oraya çağırdı. Montella hocamız orada bulunma ve o hisleri yaşama fırsatı tanıdı. Daha öncesinde Stefan Kuntz hocamızla milli takımda bulunmuştum. Orada olmak Türkiye'mizin hak ettiği bir şey. Ben de çok mutluyum. Hırvatistan ve Letonya maçları çok önemliydi. 2 maçtan da önemli galibiyet alarak garantiledik. Milli takım adına çok mutluyum. Daha iyi günler bizi bekliyor. İnşallah o günler yakın.

"Bertuğ benim can kardeşim, çok yakın dostum"

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın Rennes'e transferi hakkında konuşan Alemdar, şunları dedi:

Bertuğ transfer olmadan görüşmemiz oldu. Zaten Bertuğ benim can kardeşim, çok yakın dostum. Sürekli her gün görüştüğüm bir isim. Transferinin öncesinde de zaten izleniyordu. Güzel işler yapmıştı. Rennes'e hak ederek geldi. İlk maçında da golünü atmıştı. Aramızda da böyle şakalaşma olmuştu. Ben ona 'gol atmana gerek yok, zaten attırırlar ve o pozisyonu sana üretirler' demiştim. Onun adına da çok mutlu oldum. İnşallah o da kendini geliştirir ve daha büyük kulüplerde forma şansı bulur.

"Birbirinden yetenekli kaleci ağabeylerim var"

Çok yetenekli Türk kalecilerin olduğunu söyleyen genç file bekçi, şu ifadeleri kullandı:

Türk kaleciler olarak bu ülke adına çok önemli bir şey. Birbirinden yetenekli kaleci ağabeylerim var. Aramızda rekabet olması güzel bir şey. Bu milli takım için de güzel. Dediğim gibi hepsi birbirinden güzel ve yetenekli insanlar.

"Berna Gözbaşı beni sürekli destekledi"

Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'nın Rennes transferinde büyük rol oynadığını ifade eden Doğan Alemdar, şu açıklamayı yaptı:

Ben 18 yaşımda Kayserispor forması giydim. Tabii bu planlamada 30 maç oynamıştım. 18 yaşındaki bir genç oyuncu için 30 maç çok önemli bir başarı bence. Allah'ıma şükürler olsun ben bu başarıyı yakalamıştım. Onun sonrasında bir Avrupa hayalim vardı. O sırada Berna Gözbaşı, başkanımızdı. Ona da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. O da beni sürekli destekledi ve motive etti. Bizi Avrupa'ya göndermeye çalıştı. Bence o transferde en büyük paylardan biri de Berna başkanın diyebilirim. Avrupa'ya gelmek benim adıma çok önemli. Ancak bundan sonrası daha da önemli. Burada kalabilmek, burada daha güzel işler yapabilmek, daha güzel başarılara erişebilmek çok önemli.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)