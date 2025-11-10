Eren Elmalı, milli takım kadrosundan çıkarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım, Ümit ve U19 Milli Takımların aday kadrolarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Milli Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi. Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı.

NELER OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Bahis oynadığı belirlenen futbolcular, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.