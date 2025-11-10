Eren Elmalı: Elimi ayağımı çektim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Bahis oynadığı belirlenen futbolcular, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Bu futbolcuların içinde yer alan Galatasaraylı Eren Elmalı, konuyla ilgili olarak Mehmet Arslan'a açıklama yaptı.

"ELİMİ AYAĞIMI ÇEKTİM"

Eren Elmalı yaptığı açıklamada "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim" ifadelerini kullandı.