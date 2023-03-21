Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de oynayan yıldız oyuncu Erling Haaland, sakatlığı sebebiyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

Manchester City formasıyla oldukça formda bir sezon geçiren ve gol rekorları kıran Erling Haaland'dan milli takımı Norveç'e kötü bir haber geldi. Haaland, sakatlığı nedeniyle milli takımda oynayamayacak.

Kasıklarından sakatlandı

Norveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta sonu Manchester City ile Burnley arasında oynanan İngiltere Federasyon Kupası maçında kasıklarından sakatlanan Haaland'ın, milli takım kampında sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

2 maçı kaçıracak

Ağrıları devam eden futbolcu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Norveç'in, 25 Mart Cumartesi günü İspanya ve 28 Mart Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Kadrodan çıkarılan 22 yaşındaki forvetin tedavisine İngiltere'de devam edilecek.

Bu sezon 42 gol attı

Sezon başında transfer olduğu Manchester City formasıyla kariyerinde büyük çıkışa geçen Haaland, tüm kulvarlarda 37 maçta 42 kez rakip ağları sarstı. Genç futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda ise 23 karşılaşmada 21 gole imza attı.