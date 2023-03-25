Ermeni taraftarlar, İstiklal Marşı'nı ıslıkladı Ermeni taraftarlar, maç öncesi yapılan seremoni sırasında İstiklal Marşı'mızı ıslıklayarak büyük bir saygısızlığa imza attı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımızı deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde Ermeni taraftarlar, büyük bir saygısızlık yaptı.

İstiklal Marşı'mıza saygısızlık

Mücadeleyi stadyumda takip eden Ermeni taraftarlar, maç önünde İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar.

Tepki gösterildi

Yapılan bu saygısız hareket, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Hiçbir marş ıslıklanmaz", "Böyle saygısızlık görülmedi" gibi yorumlarla Ermenistan taraftarlarının yaptığı saygısızlığa büyük bir tepki gösterdi.

Taraftarımız, tribünde yer almadı

Karşılaşma öncesinde ise stadyum çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı.

UEFA'nın talebi doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)