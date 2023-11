Erol Bulut'tan EURO 2024 iddiası: Yarı final oynarız

ensonhaber.com

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, salı günü Cardiff'te A Milli Futbol Takımı'nı zorlu bir atmosferin beklediğini söyledi.

Erol Bulut, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında salı günü Türkiye'nin rakibi olacak Galler'in, Cardiff City ile birlikte kullandığı tesislerde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'yı mağlup ettiği karşılaşmada çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek sözlerine başlayan Erol Bulut, "Almanya maçını izledim, çok gururlandım. Kendi evimizde oynamış gibi olduk. Stadın yarısından çoğunu Türk taraftarlar doldurmuştu. İyi bir performansla maçı 3-2 kazandık. İyi oynadığımız bir mücadele oldu. Türk Milli Takımı zaten bu seviyede olmak zorunda. O kalitemiz, yeteneğimiz var." dedi.

"Güzel maç olacak"

Takımının da maçlarını oynadığı Cardiff City Stadı'nda, Türkiye'yi zorlu bir atmosferin beklediğinin altını çizen Bulut şöyle konuştu:

"Kaliteleri var ama..."

Erol Bulut, Türkiye'nin Samsun'da 2-0 kazandığı maçta forma giyemeyen Galli forvet Kieffer Moore'un takımın en önemli isimlerinin başında geldiğinin altını çizerek, Galler kadrosuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"EURO 2024'te yarı finale kadar gidebiliriz"

A Milli Futbol Takımı'nın çok yüksek bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Bulut, "Türkiye, EURO 2024'te hangi aşamaya kadar gidebilir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Montella ile birlikte son 3 maçımıza baktığımızda Hırvatistan, Letonya ve Almanya… Milli takımın bu seviyede olması normal görmemiz gerek. Biz her zaman kendimizi Alman, Hırvat, Fransız Milli Takımlarından altta görüyoruz. Her maç zor ama bizim seviyemiz orada olmak zorunda. Milli takımımızın içindeki futbolcu kardeşlerimize baktığımızda kalitemiz yüksek. Sadece bunu istikrarlı bir şekle getirmemiz gerek. Çok inişli-çıkışlı grafiğimiz var, bu olmaması gerek. İstikrarlı, iyi bir sistemle… Şu an Montella, Adana Demirspor'da oynattığı sisteme yakın sistemle A Milli Takımı oynatıyor. Beğendiği ve istediği futbolcuları milli takıma monte etti. Yusuf Sarı, Emre Akbaba ve Samet gibi… Kaliteli bir jenerasyon ve iyi bir milli takım var. Benim görüşüm, Almanya maçındaki performansı istikrarlı bir şekilde devam ettirirsek EURO 2024'te yarı finale kadar gidebiliriz.