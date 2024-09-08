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Esmir Bajraktarevic, hayranı olduğu Edin Dzeko'ya asist yaptı

Esmir Bajraktarevic, hayranı olduğu Edin Dzeko'ya asist yaptı Çocukken üstünde Edin Dzeko forması ile top oynayan 19 yaşındaki Esmir Bajraktarevic, Hollanda'ya 5-2 kaybedilen mücadelede yıldız futbolcuya asist yaptı.