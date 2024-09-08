UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda evinde Sergej Barbarez'in yönetimindeki Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti.
Philips Stadyumu'nda oynanan maçta Hollanda'nın gollerini; 13. dakikada Joshua Zirkzee, 45+2'de Tijani Reijnders, 56. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Wout Weghorst ve 90+2'de Xavi Simons attı.
Bosna Hersek'in gollerini ise 27. dakikada Ermedin Demirovic ve 73. dakikada Edin Dzeko kaydetti.
HOLLANDA ÜÇ PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla birlikte Hollanda gruba 3 puanla başlarken, Bosna Hersek puansız kalmış oldu.
Hollanda bir sonraki maçta evinde Almanya'yı ağırlarken, Bosna Hersek deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
HAYRANI OLDUĞU DZEKO'YA ASİST YAPTI
Öte yandan bu müsabakada yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu. Kariyerini New England Revolution'da sürdüren Esmir Bajraktarevic, hayranı olduğu Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya asist yaptı.
19 yaşındaki forvet oyuncusunun çocukluğunda Dzeko forması giyerek top oynadığı video sosyal medyaya damga vurdu.
Futbolseverler, bu anları beğeni yağmuruna tuttu.
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