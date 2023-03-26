EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne lider başladık Türkiye puan durumu ve fikstürü araştırılıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 2-1'lik skorla ayrılarak gruplara galibiyetle başladı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan’ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Gruptaki ilk yolculuğuna Ermenistan’da başlayan millilerimiz zor da olsa 3 puanlı siftah yaptı.

Alınan 3 puan ile Millilerimiz grupta liderliğe yükseldi. Milli Takım, bir sonraki maçını salı günü Hırvatistan ile oynayacak.

Hırvatistan 1 puan aldı

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadele TSİ 22.45’te başladı.

Hırvatlar ise Galler'le 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. D Grubu’nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.

EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023’te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek.

Puan durumu

Millilerimiz aldığı 3 puan ile liderliğe yükselirken, Galler ve Hırvatistan 1 puan aldı. Hırvatistan ve Galler, ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı.