EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne lider başladık

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan’ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
Gruptaki ilk yolculuğuna Ermenistan’da başlayan millilerimiz zor da olsa 3 puanlı siftah yaptı.
Alınan 3 puan ile Millilerimiz grupta liderliğe yükseldi. Milli Takım, bir sonraki maçını salı günü Hırvatistan ile oynayacak.
Hırvatistan 1 puan aldı
Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadele TSİ 22.45’te başladı.
Hırvatlar ise Galler'le 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. D Grubu’nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.
EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023’te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek.
Puan durumu
Millilerimiz aldığı 3 puan ile liderliğe yükselirken, Galler ve Hırvatistan 1 puan aldı. Hırvatistan ve Galler, ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı.