Faroe Adaları - Türkiye - CANLI SKOR

Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oluyor.

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İlk yarı sonucu: Faroe Adaları 0-0 Türkiye

45' Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu ceza sahasında topla buluşturdu. Kerem'in sol ayağıyla yaptığı vuruş auta çıktı.

43' Faroe Adaları serbest vuruş kullanıyor. Topun başına Joannes Bjartalid geldi. Top auta çıktı.

42' Kerem'in ağlara gönderdiği top için VAR incelemesi yapıldı ve ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edildi.

41' İrfan Can'dan Kerem'e derinlemesine bir pas geldi ve Kerem topu ağlara gönderdi.

39' Serdar Dursun Eren'e derinlemesine bir top gönderdi. Eren'in ortasına kimse dokunamadı. Arkadan gelen Zeki Çelik topa yetişti ve şutunu çekti. Savunma topu uzaklaştırdı.

30' Faroe Adaları soldan bir bindirme yaptı ve Meinhard Olsen'in şutu auta çıktı. Şu dakikalarda kalemizde üst üste tehlike yaşıyoruz.

29' Zeki'nin verdiği pas sonrası Yunus Akgün sağ köşeden bir şut denedi. Top kaleci Teitur Gestsson'un ellerinde kaldı.

26' Yunus Akgün ceza yayında topu İrfaan Can'la buluşturdu. İrfan'ın şutu savunmadan geri döndü.

22' Orta sahada Rene Joensen, Serdar Dursun'a yaptığı müdahele sonrası sarı kart gördü.

17' Faroe Adaları kalecisi Teitur Gestsson, kalemizin önüne bir uzun top daha gönderdi. Top Altay Bayındır'da.

15' Baskıyı artırdık! İrfan Can topla buluştu ve ceza sahasına ortaladı. Kimse dokunamadı.

10' Sahamızda topu kazandık. Atağa çıkmaya çalışan Yunus Akgün'ü orta sahada durdurdular.

4' Kerem Aktürkoğlu'nun kaleye gönderdiği topu Teitur Gestsson kornere çıkardı.

3' Top yarı sahamızda. Joan Simun Edmundsson kalemize bir şut denedi, top auta çıktı

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında pazar günü Faroe Adaları'yla karşılaşıyor.

Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanan ve TSİ 21.45'te başlayan mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalıyor. Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anatoliy Abdula oluyor.

İlk 11'ler

Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Vatnhamar, Davidsen, Bjartalid, Vatnhamar, Andreasen, Joensen, Olsen, Edmundsson

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Eren, Berkan, Ferdi, İrfan Can, Yunus, Kerem, Serdar Dursun