Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
354.051
0.04%
BTXN Coin
10.07
8.04%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C
    Faroe Adaları - Türkiye maçının ilk 11'leri

    Faroe Adaları - Türkiye maçının ilk 11'leri

    Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oluyor.
    • 25.09.2022 - 20:22
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 20:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında pazar günü Faroe Adaları'yla karşılaşacak.

    Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.

    İlk 11'ler

    Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Vatnhamar, Davidsen, Bjartalid, Vatnhamar, Andreasen, Joensen, Olsen, Edmundsson

    Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Eren, Berkan, Ferdi, İrfan Can, Yunus, Kerem, Serdar Dursun


    Kayseri'de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar
    Yaşam

    Kayseri'de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar

    Mevlüt Çavuşoğlu: Temel hedefimiz Putin ile Zelensky’i bir araya getirmek
    Gündem

    Mevlüt Çavuşoğlu: Temel hedefimiz Putin ile Zelensky’i bir araya getirmek

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir